Bella Hadid Cannes Film Festivali'ne sarışın haliyle katıldı

Bu yıl Met Gala'ya katılmayan Bella Hadid'in, Cannes Film Festivali'ne katılıp - katılmayacağı merakla bekleniyordu. 28 yaşındaki ünlü model, festival için Fransa'nın Cannes şehrine ayak bastı.

Bella Hadid, festivale sürpriz görünümünü de taşıdı. Koyu renk saçlarıyla bilinen ünlü model, sarışın haliyle boy gösterdi. Kalacağı otele geçerken fotoğrafları çekilen Hadid, yeni sarı saçlı haliyle, görenleri şaşırttı. Hadid, 30 yaşındaki ablası Gigi Hadid'e benzemişti.

REKLAM

Bella Hadid, geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda; "Benim daha karanlık bir kişiliğim var. Ablamın sarışın olması ve benim esmer olmam, iyi bir ayrım" ifadesini kullanmıştı.

Gigi Hadid - Bella Hadid

"Bir ara sarı bir peruk taktım ve eğlenceli olacağını düşündüm, ama saçlarımdan memnunum. Sarışınlar çok melek gibi" diyen Bella Hadid; "Ablam her şeyi yapabiliyor" demişti. Yıllar içinde Hadid, hafif sarı tonlarını denedi ama hep esmer görünümüne geri döndü.

İkinci oyunculuk deneyimi için kamera karşısına geçen süper model, geçen ay set görüntüsünde de esmerdi. 'The Beauty' adlı dizide rol alan Bella Hadid, çekimleri Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen dizinin setinde, bir kaza sahnesi için kamera karşısına geçtiğinde yaralanmış ve kanlar içinde görünüyordu.