Bella Hadid'den Ramazan ayı mesajı: Ramazan mübarek olsun

Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal konularla da oldukça duyarlı.

Daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili birçok paylaşımda bulunan Bella Hadid, Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

Bella Hadid, yeni paylaşımında sevenlerine; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" sözleriyle seslendi.

Fotoğraflar: AP, AA