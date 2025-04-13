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        Haberler Dünyadan Bella Hadid, dizi setinde kanlar içinde - magazin haberleri

        Bella Hadid, dizi setinde kanlar içinde

        İkinci oyunculuk deneyimi için kamera karşısına geçen süper model Bella Hadid, kaza sahnesinde kanlar içinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:10
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        Dizi setinde kanlar içinde
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        Bella Hadid kendini sanatına adamış görünüyor. 28 yaşındaki süper model, rol aldığı 'The Beauty' adlı dizi setinde görüntülendiğinde, rolünün hakkını vermek için elinden geleni yapıyordu. Hadid, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen çekimlerde, bir kaza sahnesi için kamera karşısına geçtiğinde yaralanmış ve kanlar içinde görünüyordu.

        Sahnede; Bella Hadid, kırmızı deri kıyafetiyle motosiklet kazası geçiriyor ve kıyafeti paramparça oluyor. Oyuncunun bacağında ve kolunda büyük kesikleri ve morlukları temsil eden protez makyaj yapıldığı fark edildi.

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        Bir çizgi roman serisine dayanan 'The Beauty' dizisinin, "etkilenenleri güzelleştiren cinsel yolla bulaşan bir hastalıkla ilgili olduğu" biliniyor.

        Dizi hakkında fazla bilgi verilmese de 'beauty' olarak adlandırılan hastalığın, sonunda şüpheli bir hükümet komplosunun parçası olarak insanları öldürdüğü söyleniyor.

        'The Beauty'de şu ana kadar Evan Peters, Ashton Kutcher, Anthony Ramos ve Jeremy Pope gibi isimlerin yer aldığı açıklandı.

        'The Beauty', Bella Hadid'in ikinci oyunculuk deneyimi. Hadid, daha önce 'Ramy' adlı dizinin üçüncü sezonunda ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmişti.

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        #Bella Hadid
        #sinema
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