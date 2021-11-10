Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Biyografi
ABONE OL

Bella Hadid kimdir, kaç yaşında, nereli? Bella Hadid neden gündem oldu?

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid, son paylaşımları ile bir kez daha gündem oldu. 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadid, son bir yıldır her gün ağladığını açıkladı. İşte Bella Hadid'in son paylaşımı ve hakkında bilgiler...

Bella Hadid kimdir, kaç yaşında, nereli? Bella Hadid neden gündem oldu?

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrıldığı haberleriyle gündeme gelen Bella Hadid yine sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türk takipçilerinin dikkatini çeken Bella Hadid kimdir? Bella Hadid kaç yaşında? Bella Hadid boyu kaç?

"HER GECE AĞLIYORUM..."

Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde birkaç fotoğrafını paylaşan süper model, son birkaç yıldır neredeyse 'her gün' ve 'her gece' ağladığını belirtti.

Instagram’da 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Bella Hadid, Willow Smith’in kendi ile hesaplaştığı ve sorunlarını anlattığı videonun altına “Seni ve sözlerini seviyorum” yazdıktan sonra kendi zihni ve hayatıyla ilgili gerçekleri şu cümlelerle açıkladı:

“İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz."

"Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin. Bu duvarları yıkacak ve herkesin ‘Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum’ demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız.”

BELLA HADİD KİMDİR?

Isabella Khair Hadid 9 Ekim 1996'da doğdu. 1.75 boyundaki Bella Hadid Filistin asıllı Amerikan modeldir. 2016 yılında sektör uzmanları tarafından Model.com'un Yılın Modeli Ödülleri'nde "Yılın Modeli" seçilmiştir.

Müslüman olduğu bilinen ve "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" söyleyen Hadid, 8 Aralık 2017'de, Trump'ın İsrail ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı kız kardeşi Gigi ile Londra protestolarına katıldı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı? Mustafa Kemal Atatürk kaç yılında öldü?
BİYOGRAFİ Mustafa Kemal Atatürk kaç yılında öldü?
Ayça Ayşin Turan babasını kaybetti iddiası! Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan hayatı ve dizileri
BİYOGRAFİ Ayça Ayşin Turan kimdir?
Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı oynayacak Aslıhan Gürbüz'ün biyografis
BİYOGRAFİ Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak nereli, kaç yaşında? Orkun Işıtmak son videosu neyle ilgili?
BİYOGRAFİ Orkun Işıtmak kimdir?
İlhan Şeşen kaç yaşında? İlhan Şeşen kimdir ve nereli? İlhan Şeşen şarkıları
BİYOGRAFİ İlhan Şeşen kimdir?
Bilal Hancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Bilal Hancı neden gündem oldu? Bilal Hancı tribünden mi atıldı?
BİYOGRAFİ Bilal Hancı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Marilia Mendonça kimdir, kaç yaşında, nereli? Marilia Mendonça neden öldü? Marilia Mendonça ölüm sebebi...
BİYOGRAFİ Marilia Mendonça kimdir, kaç yaşında?
Travis Scott kimdir, kaç yaşında, nereli? Travis Scott neden gündem oldu? Travis Scott konserinde ne oldu?
BİYOGRAFİ Travis Scott kimdir, kaç yaşında, nereli?
Hakan Ural kimdir, kaç yaşında? Hakan Ural'ın hastalığı nedir? Hakan Ural'ın son durumu...
BİYOGRAFİ Hakan Ural kimdir, kaç yaşında?
Sinem Kobal kimdir? Sinem Kobal hamile mi, kaç yaşında? İşte merak edilenler...
BİYOGRAFİ Sinem Kobal kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.