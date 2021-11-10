Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrıldığı haberleriyle gündeme gelen Bella Hadid yine sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türk takipçilerinin dikkatini çeken Bella Hadid kimdir? Bella Hadid kaç yaşında? Bella Hadid boyu kaç?

"HER GECE AĞLIYORUM..."

Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde birkaç fotoğrafını paylaşan süper model, son birkaç yıldır neredeyse 'her gün' ve 'her gece' ağladığını belirtti.

Instagram’da 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Bella Hadid, Willow Smith’in kendi ile hesaplaştığı ve sorunlarını anlattığı videonun altına “Seni ve sözlerini seviyorum” yazdıktan sonra kendi zihni ve hayatıyla ilgili gerçekleri şu cümlelerle açıkladı:

“İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz."

"Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin. Bu duvarları yıkacak ve herkesin ‘Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum’ demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız.”

BELLA HADİD KİMDİR?

Isabella Khair Hadid 9 Ekim 1996'da doğdu. 1.75 boyundaki Bella Hadid Filistin asıllı Amerikan modeldir. 2016 yılında sektör uzmanları tarafından Model.com'un Yılın Modeli Ödülleri'nde "Yılın Modeli" seçilmiştir.

Müslüman olduğu bilinen ve "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" söyleyen Hadid, 8 Aralık 2017'de, Trump'ın İsrail ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı kız kardeşi Gigi ile Londra protestolarına katıldı.