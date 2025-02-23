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        Haberler Dünyadan Bella Hadid yeni fotoğraf çekimi setinde bigudili haliyle görüntülendi - magazin haberleri

        Bella Hadid yeni fotoğraf çekimi setinde bigudili haliyle görüntülendi

        Yeni projesi için kemara karşısına geçen Bella Hadid, set arasında saçındaki bigudilerle objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:21
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        Bella Hadid, dün yeni projesi için fotoğraf çekimine katıldı. Çekime ara verdiği sırada saçında bigudileriyle görüntülendi.

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        28 yaşındaki süper model, düğmelerini açık bıraktığı gömleğiyle stüdyodan çıkarken, elinden telefonu bırakmadı.

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        Neşeli bir sohbette olduğu görülen Hadid, sadece kamera önündeyken değil, en sade haliyle bile cesur stilini sergilemekten kaçınmadığını kanıtladı.

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        Hollandalı bir anne ve Filistinli bir babanın kızı olan Bella Hadid, en son Filistin'e destek mesajıyla gündeme gelmişti.

        Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanmış ve üzerinde "Filistin, Filistinlilere aittir" yazan bir el resmi paylaşmıştı.

        Paylaşımda, Filistin'in her zaman Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Hadid, "Hep böyleydi ve her zaman öyle olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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        Bella Hadid, geçtiğimiz yıl Adidas'ın 1972 Olimpiyatları'nın yıl dönümünü onurlandıran SL72 spor ayakkabısı için düzenlenen bir kampanyada yer almıştı. İsrail'den gelen eleştirilerin ardından Adidas, Filistinlilerin hakları konusunda sık sık konuşan Hadid'i ayakkabı reklamından çıkarmıştı.

        Süper model konuyla ilgili; "Kalbimi bilmeyenler için, Adidas ile yaptığım son kampanya hakkında doğrudan benden duyduğunuzdan emin olmak istiyorum. Herhangi bir tür korkunç trajediyle bağlantılı olan hiçbir sanat eseriyle bilerek ilgilenmem. Kampanyanın yayınlanmasından önce, 1972'deki korkunç olaylarla ilgili tarihi bağlantı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çok şaşkınım, üzgünüm ve bu kampanyadaki hassasiyet eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradım" açıklamasında bulunmuştu.

        #Bella Hadid
        #model
        #Moda
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