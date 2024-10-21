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        Haberler Dünyadan Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile katıldığı etkinlikte Jennifer Lopez de vardı - magazin haberleri

        Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile katıldığı etkinlikte Jennifer Lopez de vardı

        Ben Affleck, 3 çocuğunun annesi olan eski eşi Jennifer Garner ile birlikte bir partiye katıldı. Aynı etkinliğe boşanma aşamasında olduğu Jennifer Lopez de gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:57
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        Ben Affleck ve çocuklarının annesi olan eski eşi Jennifer Garner, Los Angeles'taki bir etkinliğe birlikte katıldı.

        3 çocuğu olan Ben Affleck ve Jennifer Garner'a 15 yaşındaki çocukları Seraphina da eşlik etti.

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        İkilinin aynı zamanda Yale Üniversitesi'ne giden 18 yaşında Violet adında bir kızları ve 12 yaşında Samuel adında bir oğulları bulunuyor.

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        Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın birlikte katıldığı etkinliğe, Jennifer Lopez de 16 yaşındaki ikiz çocuklarından Emme ve onun arkadaşlarıyla birlikte gitti.

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        Jennife Lopez, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek poz verdi.

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        Jennifer Lopez, 20 Ağustos'ta iki yıllık eşi Ben Affleck'e boşanma davası açmıştı. Ancak ikilinin 26 Nisan'dan bu yana ayrı oldukları öğrenilmişti.

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        Ayrılık sonrası dostane ilişkilerini sürdüren ve evlilikleri boyunca birbirlerinin çocuklarıyla yakın ilişki kuran Jennifer Lopez ile Ben Affleck ikilisi, geçen ay çocuklarıyla birlikte bir öğle yemeği buluşması gerçekleştirmişti.

        #Jennifer Lopez
        #Jennifer Garner
        #Ben Affleck
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