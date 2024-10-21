Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile katıldığı etkinlikte Jennifer Lopez de vardı
Ben Affleck, 3 çocuğunun annesi olan eski eşi Jennifer Garner ile birlikte bir partiye katıldı. Aynı etkinliğe boşanma aşamasında olduğu Jennifer Lopez de gitti
Ben Affleck ve çocuklarının annesi olan eski eşi Jennifer Garner, Los Angeles'taki bir etkinliğe birlikte katıldı.
3 çocuğu olan Ben Affleck ve Jennifer Garner'a 15 yaşındaki çocukları Seraphina da eşlik etti.
İkilinin aynı zamanda Yale Üniversitesi'ne giden 18 yaşında Violet adında bir kızları ve 12 yaşında Samuel adında bir oğulları bulunuyor.
Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın birlikte katıldığı etkinliğe, Jennifer Lopez de 16 yaşındaki ikiz çocuklarından Emme ve onun arkadaşlarıyla birlikte gitti.
Jennife Lopez, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek poz verdi.
Jennifer Lopez, 20 Ağustos'ta iki yıllık eşi Ben Affleck'e boşanma davası açmıştı. Ancak ikilinin 26 Nisan'dan bu yana ayrı oldukları öğrenilmişti.
Ayrılık sonrası dostane ilişkilerini sürdüren ve evlilikleri boyunca birbirlerinin çocuklarıyla yakın ilişki kuran Jennifer Lopez ile Ben Affleck ikilisi, geçen ay çocuklarıyla birlikte bir öğle yemeği buluşması gerçekleştirmişti.