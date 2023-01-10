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Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm yayınlandı! Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümünde yaşananlar

Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümü 10 Ocak 2023 Salı akşamı 20:00'da seyirci karşısına çıktı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde; Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Dizinin izleyicileri için Ben Bu Cihana Sığmazam 16. son bölüm full izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm özeti...

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  • Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm izle full HD tek parça! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle tek part

    Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturuyor. Proje tasarım ve genel hikayesini ise Oktay Kaynarca ile Onur Tan oluşturuyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 16. son bölüm izle ekranı hakkında bilgiler...
  • Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm izle full HD tek parça! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle tek part

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜM İZLE!

    Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm izle full HD tek parça! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle tek part

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜM ÖZETİ

    Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.

    Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur. Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.
  • Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm izle full HD tek parça! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle tek part

    Jean Luc, Firuze'ye gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verse de hep peşindedir. Firuze, masumiyetini kanıtlamaya çalışır ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un yaşadığı yere gider. Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir.

    Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Leyla, Firuze'nin iddiaları karşısında nasıl bir tavır alacak? Cezayir, Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engelleyebilecek mi?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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