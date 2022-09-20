Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı kimdir?

ATV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığamazam adlı dizide Kurban Baba karakterine hayat veren Ali Seçkiner Alıcı'nın biyografisi araştırılıyor. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?

3 Temmuz 1965 yılında Kars'ta doğan Ali Seçkiner Yazıcı, 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nü bitirmiştir. 4 yıl müzik alanında eğitmenlik yapan ünlü oyuncu, 1988 yılında Devlet Çoksesli Korosu'nun üyesi (bas) olmuştur. Alıcı, 2017 yılına kadar burada kalmıştır. Ali Seçkiner, daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun'un 75. Venedik Film Festivali'nde yarışan "Anons" filmi ve Çağıl Bocut'un ilk uzun metraj filmi "Sardunya" da başrol oynamıştır.