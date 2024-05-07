BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman’ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır. Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura’nın amacı Cezayir’den geçmişin intikamını almaktır.

Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır. Fransa’daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada’yı kullanarak Cezayir’den yardım ister. Elif, Arzu’nun oynadığı oyunu açığa çıkarmaya çalışırken kendisini bir oyunun içinde bulacaktır.