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        Haberler Spor Futbol Benfica: 3 - Nacional: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Benfica: 3 - Nacional: 0 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Ligi'nin 25. haftasında Benfica, evinde Nacional'i 3-0 mağlup etti. Zeki Amdouni, Milli futbolcu Orkun Kökçü (p) ve Pavlidis'in (p) golleriyle kazanan Benfica, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 56'ya yükseltti. Nacional ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 00:42 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:42
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        Orkun attı Benfica kazandı!
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        Portekiz Ligi'nin 25. haftasında Benfica, evinde Nacional'i konuk etti. Estadio da Luz Stadyumu'ndaki müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Benfica oldu.

        Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Zeki Amdouni ile 23. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ve 90+2'de Pavlidis penaltıdan kaydetti.

        45+7'de. Nacional, Dudu ile penaltı atışından yararlanamadı.

        Benfica'da Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı 68. daikkada yerine Renato Sanchez'e bıraktı.

        Öte yandan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı yedek kulübesinde başladı. 68. dakikada Samuel Dahl'ın yerine oyuna dahil oldu.

        Bu sonucun ardından Benfica, ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

        Benfica, bu galibiyetin ardından puanını 56 yaptı. Nacional, 26 puanda kaldı.

        Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, Rio Ave deplasmanına gidecek. Nacional, Casa Pia'yı konuk edecek.

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