Benfica'da en iyi gol Kerem Aktürkoğlu'ndan
Benfica'da top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Santa Clara'ya attığı gol, kulüp tarafından Eylül ayının en güzel golü seçildi.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
25 yaşındaki oyuncunun Benfica ile ilk maçı olan Santa Clara karşılaşmasında attığı gol, Benfica'da eylül ayının en güzel golü seçildi.
Kerem'in golünde asist Orkun Kökçü'den gelmişti.
Benfica forması altında oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 4 maçta 3 gol attI ve 2 asist yaptı.