Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! - Futbol Haberleri

        Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 13:01 Güncelleme: 17.08.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, sezonun ilk maçında Estrela'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

        Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun maçta neden oynamadığı sorusunun üzerine; "Teknik bir tercihti. Andreas’ın çok iyi bir maç çıkardığını hissettik, daha fazla hız katacak bir isme ihtiyacımız vardı, bu yüzden Prestianni’yi tercih ettik. Kerem burada olmaktan mutlu. Çarşamba günü oynayabilir. Yeni bir numara seçti. Sezona iyi başladı, onu mutlu gördüm. O, Benfica’nın bir oyuncusu." ifadelerini kullandı.

        Milli futbolcu, geçtiğimiz haftalarda kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı. Estrela maçında da kadroda yer alan Kerem, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Penaltı kaçtı, Fenerbahçe yıkıldı!
        Penaltı kaçtı, Fenerbahçe yıkıldı!
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı