Nefesler tutuldu ve Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarının başlamasına az bir süre kaldı. Fenerbahçeli taraftarlar Benfica Fenerbahçe maçını beklemeye devam ederken akıllarda hala 2013'te ki UEFA Avrupa Ligi yarı final müsabakasıda geliyor. Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşmayı rövanş niteliğinde görüyor. İşte Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta?

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu tamamlandı ve Fenerbahçe, Benfica ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Turdaki ilk maç Portekiz'de, rövanşı ise Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe - Benfica maçının tarihi netlik kazandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçı 7 Ağustos’ta Portekiz’de oynanacak. Rövanş maçı ise 14 Ağustos’ta oynanacak. Benfica Fenerbahçe maçı Bein Sports kanalında, saat 22:00’de canlı yayınlanacak.

BEFİCA'YI YAKINDAN TANIYALIM

Sport Lisboa e Benfica, Portekiz'in Lizbon şehrinde kurulmuş bir spor kulübüdür. Maçlarını Lizbon'da 65.647 kişilik Estádio da Luz stadında oynayan kulübün renkleri kırmızı-beyaz, amblemi kartaldır. Ülke içinde, 35 Portekiz Ligi, 25 Taça de Portugal, 4 Taça da Liga ve 4 Supertaça Cândido de Oliveira kazanmıştır. 1972-73 ve 1977-78 sezonlarında 30 maçlık lig maratonunda ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayan ilk ve tek Portekiz kulübü olmuştur.

Ulusal alanda 1950 yılında Latin Kupası, 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götüren kulüp, ayrıca 1961 ve 1962'de Kıtalararası Kupa, 1962-63, 1964-65, 1967-68, 1987-88, 1989-90 sezonlarında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1982-83 sezonunda UEFA Kupası, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci olmuştur.

Çok yönlü bir spor kulübü olarak Benfica bünyesinde, Basketbol, Çim Hokeyi, Futsal, Voleybol, Hentbol, Plaj futbolu, Ragbi, Bisiklet ve Sutopu gibi branşları da barındırmaktadır. Futboldaki başarıları ve popülaritesi ile Portekiz'deki 3 büyükler arasından sıyrılarak en çok taraftar topluluğunu elde etmiştir. Benfica 111.100.000 €'luk yıllık cirosu ile gelir açısından dünyanın en zengin yirmiikinci futbol kulübüdür.

Kulüp üye sayısıyla İngiliz kulübü Manchester United'ı geçerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir, daha önce Manchester United'ın elinde olan 152.000'lik rekoru, 160.000 kişiyle geçen kulüp her sene bu üyeliklerden 15 milyon € gelir elde etmektedir. Bu oran kulübün gelirlerinin yaklaşık yüzde 14'ünü karşılamaktadır.

Sloganları, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de kullandığı "E Pluribus Unum" (Birlikten kuvvet doğar) dur.

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