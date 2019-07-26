Ben Bırakma dizisi 31 Mayıs Cuma günü yayınlanan 280. bölümüyle yaz tatiline girmişti. Sezon finali yapan dizinin yeni sezona 281. bölümüyle eylül ayında ekranlara gelecek yeni bölümleriyle devam etmesi bekleniyor.

BENİ BIRAKMANIN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Tarık ile Sıla birbirlerine kavuştular. Meltem'in bütün kötülüklerine rağmen ayrılmayan Tarık ile Sılayı mutlu günler bekliyor. Fakat ortada bir bebek var ve bu bebeğin Kerem'in bebeği olduğunu bile bile ve bunun bir oyun sonucu Sıla'nın başına gelmiş olması Tarık için endişe yaratmıyor.

Sıla'yı o şekilde kabulleniyor ve bebeğine zarar gelmemesi için onları koruyor. Öte yandan Kerem, Sıla ve Tarık'ı bebek konusunda rahatsız etse de elinden hiçbir şey gelmeyecek ve Meltem'in de hevesi kursağında kalacak.

Zeynep ve Emre de Bora'nın anlattıklarıyla büyük bir mutluluk içerisindeyken Cansu kötü bir oyun oynayarak tuzağa çekti. Bora'nın arabasını kaçırıp Zeynep ile birlikte uçuruma yuvarlanacaklar ancak Zeynep'e bir şey olmayacak. Bu olayı duyan Emre büyük bir şok içerisine girdi.

Beni Unutma'nın 2. sezonda ekrana gelecek 281. yeni bölümü merakla bekleniyor.