TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 38. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadriye, Seyit Ali’nin Melek ve çocuklarının üzerine tapu vereceğinden şüphelenir. Bu şüpheler Kadriye’yi hangi durumla karşı karşıya bırakacaktır?

Alpay’ın ev aldığını öğrenen Funda ona nasıl tepki verecek? Melek, Mahmut ve Mithat birbirlerinden güç almaya çalışır. Abisi ve kardeşi Melek için iyi olan neyse onu yapmaya hazırdır. Aslı Kerem’e parayı geri vermek istese de Funda ona karşı çıkar.

Ömer Antep’e döndüğünde giderken verdiği sözün arkasında durmaya kararlıdır. Zümrüt ise Defne’yle Ömer’in ilişkisinin bir an önce bitmesini istemektedir. Defne, Şirhanların tepkileri sebebiyle isteme işine dair kararsızlıklar yaşar.

Öte yandan Ömer’in görev yerini öğrenen Defne bu durumu nasıl karşılayacaktır? Melek her koşulda kızının yanında yer alacağını söyler.

BENİM ADIM MELEK 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Benim Adım Melek 39. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...