Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanı

Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek dizisinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünün fragmanları yayınlandı. Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor. İşte 3. son bölüm özeti ve 4. yeni bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜM ÖZET

Mithat, kanını akıtan Kerem’in cezasını kesmeye kararlıdır. Kerem’i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye döner. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem’in yokluğu arasında sıkışıp kalır. Bir zamanların sıcak, sevgi dolu yuvası, şimdilerin soğuk sığınağından başka bir şey değildir. Mithat yapacağını yapar ve herkesin yüreğine yeni korkular salar. Kerem kayıplara karışır… Melek oğlunu düştüğü beladan kurtarmak için mücadele ederken, Alpay, Melek’in yaşadığı onca acıya rağmen yenileri ekler. Kerem’i bulmak için Melek’e uzanan yardım eli kimindir? Alpay’ın yeni hamlesi ne olacaktır?

BENİM ADIM MELEK 4. BÖLÜM FRAGMAN

Melek, Mithat’ın Kerem’i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali’nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Alpay’ın çocuklarıyla Almanya’ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur.

Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek’i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya’ya dönmeye mi itecek? Ömrünü Melek’i unutmak için tüketen Seyitali, Cumali’nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi?

Tüm gözler Melek’teyken Karadağ konağının çalınan kapısı yeni sürprizlere gebe kalacak