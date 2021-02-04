Benim Adım Melek dizisinin 51 son bölümünde; Cumali ve Seyitali torunlarının ve çocuklarının mutluluğu için üzerlerine düşün ne ise yapmaya hazırdır… Yeni bölümde neler olacak? Benim Adım 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 51. son bölüm özeti...

BENİM ADIM MELEK 52.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BENİM ADIM MELEK 51. SON BÖLÜM ÖZETİ

Melek sonunda Halil ile kavuşacağı için mutludur. Halil ise sözleşmenin etkisi ile bu nişan mutluluğunu yaşayamaz.

Kadriye, doğumu sağ salim gerçekleştirir. Ama ikizlerini bir türlü kucağına alıp bağrına basamaz.

Kenan, Alpay’ın Melek ile Halil’i rahatsız ettiğini ve bir planın peşinde olduğunu sezer. Alpay’ı yakın takibe alır. Kenan neler olduğunu çözebilecek mi? Cumali, Halil’in düşünceli ve sıkıntılı hallerini fark eder. Ama nedenini bir türlü çözemez.

Vildan, Zümrüt’e artık dayanamayıp konaktan ayrılmakta karalıdır. Ömer doğup büyüdüğü konağı mı yoksa annesini mi seçecektir? Şirhanların konağında yaprak dökümü mü yaşanacak? Alpay Halil’i her yerde yakalayarak sözleşmeyi hatırlatır ve gerginlik yaratır. Halil, Alpay’la yaptığı sözleşme gereği nişan yüzüğünü atacak mıdır?