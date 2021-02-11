Benim Adım Melek dizisinin 52 son bölümünde; Karadağlar konağında Melek, oğlu Seyitali’nin doğum günü için herkesi davet eder. Tüm aile toplanır. Benim Adım 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 52. son bölüm özeti...

BENİM ADIM MELEK 53.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BENİM ADIM MELEK 52. SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyitali’nin doğum günü organizasyonu Halil ve Alpay arasındaki gerilimi gittikçe tırmandırır. Bu gerginlik Kerem’e de sıçrar. Kenan, Alpay’ın çevirdiği dolapları anlamaya başlar. Alpay’a engel olmaya çalışacaktır. Kendince çözüm yolları arar.

Zümrüt konakta Ömer ve Defne’ye rahat vermez. Ama Vildan artık Zümrüt’e dişini göstermeye başlar. Zümrüt bu durumdan rahatsızdır. Kayınvalideler karşı karşıya gelir. Defne artık taraf seçmek zorundadır. Melek de artık Halil’in ondan bir şeyler gizlediğini sezer.

Cumali oğlunu kara kara düşündüren ve onu evlenmekten alıkoyan sebebin peşini bırakmaz. Cumali, oğlunun ve kendisinin başındaki derdi öğrenebilecek mi? Konak ve han Alpay’ın mı olacak?