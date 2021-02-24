Benim Adım Melek dizisinin 54. son bölümünde; Cumali, Melek ile Halil’in ayrılmasına göz yumamaz. Seyitali ile dostluğunu da tehlikeye atmaz. Cumali para için çocukların mutluluğuna engel olmayacaktır. Benim Adım Melek 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 54. son bölüm

BENİM ADIM MELEK 55.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BENİM ADIM MELEK 54. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halil, Zümrüt’e bu durumu açıklayamayacağının farkındadır. Melek de öğrenmiş olsa bu evliliği istemeyecektir. Halil bu durumun gerginliğini yaşarken Cumali, aileleri evliliğe hazırlamaktadır. Ama Alpay gerçekten tapuları mı yoksa Halil ve Melek’in evlenmemelerini mi istiyor?

Vildan, Zümrüt’ün konakta Defne’ye eziyet ettiğinin farkındadır. Biraz baş başa kalabilmeleri için Ömer ile birlikte sürpriz balayı organize eder. Defne ve Ömer in birlikte güzel zaman geçirmelerini ister ama beklenmedik bir olayla Ömer ve Defne balayından Apar topar dönmek zorunda kalacaklardır. Şirhanları ve Karadağları sarsacak bu beklenmedik olay nedir?