Benim Adım Melek dizisinin 56 son bölümünde; Herkes Alpay ölecek mi diye korkuyla beklerlerken sonunda iyi haber gelir. Alpay uyanır. Ancak Halil’in hapisten kurtulması Alpay’ın vereceği ifadeye bağlıdır. Benim Adım Melek 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 56. son bölüm....

BENİM ADIM MELEK 57.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BENİM ADIM MELEK 56. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan Vildan ile karşılaşır ve sonunda onunla konuşur. Bu konuşmadan sonra Kenan, kendisini aşkla beklediğini sandığı Vildan’ın mektuplardan haberi bile olmadığını öğrenebilecek midir? Şirhanlar ve Karadağlar Alpay’ı ifade konusunda ikna etmeye çalışırken yalnız değillerdir. Kenan da Alpay’ı sıkıştırır.

Her attığı adımda karşısında Kenan’ı bulmaktan sıkılan Alpay, Kenan’dan kurtulmak için nasıl bir plan yapacak? Cumali, Seyitali ve Kerem birbirlerinden habersiz Alpay’ı ifade konusunda ikna etmek için konuşmaya giderler. Hangisinin söyledikleri Alpay’ın kararında etkili olacak?