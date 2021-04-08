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Benim Adım Melek 60. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek 59. son bölüm tek parça izle

TRT1'in yeni sezonuyla da en çok izlenen yapımlarından biri olan Benim Adım Melek dizisi, 59. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Melek ve Halil’in en mutlu gününe Alpay'ın gölge düşürmesi damga vurdu ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 60. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek 59. son bölüm tek parça izle

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 59. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 59. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacaklardır. İki ailenin de beklediği gün gelmiş, heyecanla ve mutlulukla son hazırlıklar yapılır. Cumali ve Seyitali’nin dünür olma mutluluğu telaşlarından okunur. Defne ve Ömer de dedelerine bu mutlu günde yardım ederler. Adana’daki Alpay Halil tarafından yollanan davetiyenin öfkesini kusacak yer arar.

Funda’nın engellemeye çalışması işe yaramaz ve soluğu Antep’te alır. Kenan çarşıda Vildan ile karşılaşır. Vildan’ın düğün alışverişi için yaptığı listeyi ele geçiren Kenan, listedeki yazıyı görünce beyninden vurulmuşa döner. Kenan’ın içine şüphe tohumları ekilmiştir. Alışveriş listesini yazan Vildan’sa, mektupları yazan kimdir? Melek ve Halil’i handaki yemeğe bekleyen iki ailenin sevincine Alpay yine gölge olur. İki aileyi bekleyen kötü sürpriz nedir?

BENİM ADIM MELEK 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Benim Adım Melek 60. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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