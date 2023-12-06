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        Haberler Televizyon Benim Güzel Ailem final mi yapıyor ve finalde neler olacak? TRT 1 dizisi Benim Güzel Ailem bitti mi, bu akşam son bölüm mü?

        Benim Güzel Ailem final mi yapıyor? TRT 1 dizisi Benim Güzel Ailem bu akşam son bölüm mü?

        TRT 1'in yeni sezon dizilerinden biri olan Benim Güzel Ailem, bu akşam 6. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Çarşamba günleri izleyicilerin karşısına çıkan dizinin bu akşam final mi yapacağı gündem oldu. İşte, Benim Güzel Ailem dizisinin akıbetine dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:22
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        TRT 1'in çekimleri İstanbul'un gözde ilçeleri Beşiktaş ve Galata'da gerçekleştirilen yeni yaz sezonu dizilerinden biri olan Benim Güzel Ailem, bu akşam final bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, dizinin final sebebi ve final bölümünde yaşanacaklar...

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        BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

        Her Çarşamba akşamı ekranlara gelen Benim Güzel Ailem dizisinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle ekranlara veda ettiği tahmin ediliyor.

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        BENİM GÜZEL AİLEM FİNALİNDE NELER OLACAK?

        Rasim, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz dükkanın mühürlemesinin şokunu yaşar. Canan, dükkanda at eti satıldığını öğrenince fenalaşır. Rasim ise Adnan’dan hesap sorar. Ferdi, kızının okul parası için gizlice taksicilik yaptığını ağzından kaçırır. Rasim her zamanki gibi oğluna kol kanat gererek parayı vermeyi teklif eder. Nedim, Rasim’in korkusundan Adnan’ı dükkandan kovar.

        Ancak Adnan, gizlice aldıkları altınları hatırlatıp Nedim’i köşeye sıkıştırır. Öznur, kendisine gelen bir telefonla sevinçten havalara uçar. Ferdi, Garzo Ağa rolüyle Altın Elma Ödülleri’nde “en iyi erkek oyuncu” ödülüne aday gösterilmiştir. Nedim ve Derya, Tuğçe’nin hayatında Görkem’in olduğunu düşünüp üzülürken Tuğçe ile Oğuz arasında ateş bacayı iyice sarmıştır.

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        Dükkanı mühürlense de böreklerini yapıp satmaya kararlı olan Rasim, sabah erkenden çıktığı eve sürprizle döner: Eski bir börek arabası… Damla, evlerini değiştirmeye karar verir. Ancak bu istek, Sina’yı çok sevdiği eşi ve Rasim ile Canan arasında bırakır. Adnan, antika koltukları 500 bin TL’ye satışa sunar. Nedim ise hem bu paraya hem de sonrasında olanlara şaşırıp kalır.

        Feryal ile Mahmut’un herkesten gizlemeye çalıştıkları yakınlaşma, Kaan’ı kızdırır. Annesini bu yakınlaşma sonrası İngiltere’ye gitmekle tehdit eder. Rasim, ailesinin isteği üzerine Adnan’ı eve geri çağırır. Herkes Adnan’ı beklerken Mahmut, Oğuz ve Feryal kapıdadır. Feryal’in “Hayırlı bir iş için geldik” sözleri herkesi şoke eder.

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        BENİM GÜZEL AİLEM UYARLAMA MI?

        Benim Güzel Ailem dizisi Güney Kore yapımı olan "Once Again" dizisinden uyarlamadır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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