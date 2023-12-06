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Dükkanı mühürlense de böreklerini yapıp satmaya kararlı olan Rasim, sabah erkenden çıktığı eve sürprizle döner: Eski bir börek arabası… Damla, evlerini değiştirmeye karar verir. Ancak bu istek, Sina’yı çok sevdiği eşi ve Rasim ile Canan arasında bırakır. Adnan, antika koltukları 500 bin TL’ye satışa sunar. Nedim ise hem bu paraya hem de sonrasında olanlara şaşırıp kalır.



Feryal ile Mahmut’un herkesten gizlemeye çalıştıkları yakınlaşma, Kaan’ı kızdırır. Annesini bu yakınlaşma sonrası İngiltere’ye gitmekle tehdit eder. Rasim, ailesinin isteği üzerine Adnan’ı eve geri çağırır. Herkes Adnan’ı beklerken Mahmut, Oğuz ve Feryal kapıdadır. Feryal’in “Hayırlı bir iş için geldik” sözleri herkesi şoke eder.