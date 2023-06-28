Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte yeni diziler de izleyiciler ile buluşmaya başladı. TRT 1'in dijital medya platformu Tabii'de de yayınlanan ve çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata ilçelerinde gerçekleştirilen yeni dizisi Benim Güzel Ailem, bu akşam 2. bölümüyle geliyor. İşte, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar...