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Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir ve gerçek hikaye mi?

TRT 1'in yaz sezonu dizileri arasında yer alan ve ilk bölümüyle hatırı sayılır bir ilgi gören dizisi Benim Güzel Ailem, bu akşam ikinci yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çarşamba günleri yayınlanan dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yere dair detayları bir araya getirdik!

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  • Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir ve gerçek hikaye mi?

    Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte yeni diziler de izleyiciler ile buluşmaya başladı. TRT 1'in dijital medya platformu Tabii'de de yayınlanan ve çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata ilçelerinde gerçekleştirilen yeni dizisi Benim Güzel Ailem, bu akşam 2. bölümüyle geliyor. İşte, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar...
  • Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir ve gerçek hikaye mi?

    BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.
  • Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir ve gerçek hikaye mi?

    Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...
  • Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir ve gerçek hikaye mi?

    BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCULARI KİMLER?

    • Erdal Özyağcılar

    • Seray Gözler

    • Onur Buldu

    • Melis Babadağ

    • Toprak Can Adıgüzel

    • Serra Pirinç

    • Nergis Kumbasar
  • Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler? TRT 1 dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir ve gerçek hikaye mi?

    BENİM GÜZEL AİLEM UYARLAMA MI?

    Benim Güzel Ailem dizisi Güney Kore yapımı olan "Once Again" dizisinden uyarlamadır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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