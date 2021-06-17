İsmi Fenerbahçe ile de anılan Rafael Benitez, Everton yolunda.

İngiliz basınından Mirror'un haberine göre Liverpool'un efsaneleri arasında ünlü teknik adamın ezeli rakip Everton'a imza atması an meselesi. Benitez ve başkan Farhad Moshiri ile 3 kez bir araya geldiği ve tarafların sözleşme imzalama aşamasına geldiği belirtildi.

"KÜÇÜK TAKIM" DEMİŞTİ

Liverpool menajeri olduğu dönemde Everton için "Küçük bir takım" benzetmesi yapması nedeniyle Benitez Everton taraftarının uzun yıllardır tepki göstediği isimlerden. 2004'ten 2010'a kadar Liverpool'u çalıştıran Benitez, kulübe Şampiyolar Ligi ve UEFA Süper Kupakazandırmıştı.