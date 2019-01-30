Dolar kurunun gevşemesiyle 17 kuruş indirim yapılan benzinde zam baskısı...

Doların 5 lira 35 kuruşu geçmesi, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda birim fiyatın artması benzin fiyatında 8 kuruşluk zammı gündeme getirdi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları Brent petrol, uluslararası ürün fiyatları ve dolar kuruna göre belirleniyor. Dolar kurunun 5.35 TL'ye çıkması, Brent petrolde yukarı doğru hareketlilik ve uluslararası piyasalarda motorin ve benzinin fiyatlarının yükselmesi ürünler üzerinde zam baskısı oluşturdu.

Benzinde hesaplanan zam ihtiyacı 8 kuruş. Motorinde de bir miktar indirim yönlü gelişme vardı. Son 48 saat içerisinde yaşanan bu hareket, indirim olasılığını gündem çıkarttı. Motorinde şimdilik bir fiyat hareketi beklenmiyor.