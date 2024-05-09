Gelen zam ve indirimden sonra akaryakıt fiyatlarındaki son durum nedir? 9 Mayıs benzin fiyatları
Akaryakıt fiyatları, kısa bir zaman öncesinde arka arkaya yapılan zam ve indirim haberleriyle yeniden gündeme geldi. Siyasi nedenlerden dolayı dalgalı bir seyre sahip brent petrolün varil fiyatı da yüzde 82,5 dolarda bulunuyor. İşte, 9 Mayıs 2024 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.
EIA'nın "Mayıs 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel petrol stoklarındaki düşüş ve jeopolitik gerilimlerle Nisan'da önceki aya göre 5 dolar artarak ortalama 90 dolar seviyesinde işlem gören Brent türü ham petrolün varil fiyatı, üst üste dördüncü aylık artışını kaydetti.
Jeopolitik gerilimlere rağmen ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma, yılın büyük bölümünde yedek üretim kapasitesiyle bastırıldı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintileri, küresel petrol stoklarında düşüşe neden oldu. Söz konusu stoklar yılın ilk yarısında günlük ortalama 300 bin varil azaldı.
OPEC+ grubunun bazı üyelerinin yılın ikinci yarısında da üretim kesintilerine devam etmesiyle bu dönemde nispeten dengeli bir petrol piyasası öngörülüyor. Peki, tüm bu gelişmelerden yola çıkarak akaryakıt fiyatlarındaki son durum nedir? İşte, 9 Mayıs Perşembe güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatı...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ
2 Mayıs Perşembe günü, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.
LPG'YE İNDİRİM YAPILDI
Benzin ve motorine yapılan zam sonrasında otogaz (LPG) fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,58 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,08 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,95 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,49 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,01 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,48 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,50 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,05 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,92 TL