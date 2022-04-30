BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Brent petrol varil fiyatı 107 dolar seviyelerine yükseldi. Bu gelişme sonrasında Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam geldi. 29 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.