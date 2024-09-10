Benzin fiyatlarında son durum nedir? 10 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Petrol fiyatları, dünya ekonomisindeki dalgalanmalardan oldukça etkileniyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik, petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ederken Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişeleri fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, 10 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...
Petrol fiyatları uluslararası piyasalarda 71,59 dolardan işlem görüyor. Öte yandan Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indireceğine ilişkin tahminler güçlü kalmaya devam ederken, ABD'de açıklanan verilerin dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde resesyon endişelerini artırması, piyasa oyuncularının talep iştahını azaltarak petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor. Peki, tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiliyor? İşte, 10 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...
BENZİNE İNDİRİM GELDİ!
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma benzine indirim olarak yansıdı. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,48 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,23 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,05 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,36 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,16 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,55 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,79 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,64 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,14 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 24,61 TL