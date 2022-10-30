Motorin ve benzin fiyatları 30 Ekim Pazar günü başta araç sahipleri olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam gelecek mi? İşte son değişimler sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları İstanbul - Ankara ve İzmir satış tablosu...