Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim gelmesi beklenirken güncel rakamlar yakından takip ediliyor. 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Peki, 2 Eylül Cuma 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül Cuma güncel motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları listesi...