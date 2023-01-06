Döviz kuru ve brent petrol piyasalarında sular durulmazken akaryakıt zammı ve indirimi haberleri gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak 31 Aralık günü itibarıyla benzin fiyatlarına yapılan 84 kuruşluk zam uygulanmıştı. Geçtiğimiz yıl benzine yüzde 44, motorine ise yüzde 73 oranında zam gelmiş oldu. İşte, 6 Ocak Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları