BENZİNE ZAM GELDİ!

Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi. Motorin fiyatında ise bugün herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Son zam ile beraber benzin fiyatı mayıs ayında yüzde 4.2 yükselmiş oldu.