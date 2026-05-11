        Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasında artan diplomatik ve askeri gerilim, dünya enerji piyasalarında yeniden alarm durumuna yol açtı. Hafta sonuna 100 dolar seviyesinin üzerinde başlayan Brent petrol fiyatları, kritik enerji geçiş hatlarına yönelik arz güvenliği kaygılarını artırırken, bu gelişmeler Türkiye'deki akaryakıt piyasasında da dalgalanmalara sebep oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:49 Güncelleme:
        Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasında tırmanan diplomatik ve askeri gerilim, küresel enerji piyasalarında yeniden endişeleri artırdı. Hafta sonuna 100 doların üzerinde giren Brent petrol fiyatları, stratejik enerji koridorlarına yönelik arz güvenliği kaygılarını güçlendirirken, bu gelişmeler Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ise merak konusu oldu.

        BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

        9 Mayıs Cumartesi günü motorin litre fiyatlarında yaşanan 5,52 TL’lik güçlü indirim sonrası tabelalar aşağı yönlü revize edilmişti. Şu anda ise piyasada yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor; akaryakıt fiyatları şimdilik stabil bir seyir izliyor.

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzin (litre): 63,81 TL

        Motorin (litre): 66,25 TL

        LPG (litre): 33,89 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzin (litre): 63,67 TL

        Motorin (litre): 66,11 TL

        LPG (litre): 33,29 TL

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin (litre): 64,78 TL

        Motorin (litre): 67,38 TL

        LPG (litre): 33,87 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin (litre): 65,06 TL

        Motorin (litre): 67,65 TL

        LPG (litre): 33,69 TL

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
