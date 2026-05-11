BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM 11 MAYIS: Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorine zam geldi mi?
Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasında artan diplomatik ve askeri gerilim, dünya enerji piyasalarında yeniden alarm durumuna yol açtı. Hafta sonuna 100 dolar seviyesinin üzerinde başlayan Brent petrol fiyatları, kritik enerji geçiş hatlarına yönelik arz güvenliği kaygılarını artırırken, bu gelişmeler Türkiye'deki akaryakıt piyasasında da dalgalanmalara sebep oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?
9 Mayıs Cumartesi günü motorin litre fiyatlarında yaşanan 5,52 TL’lik güçlü indirim sonrası tabelalar aşağı yönlü revize edilmişti. Şu anda ise piyasada yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor; akaryakıt fiyatları şimdilik stabil bir seyir izliyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin (litre): 63,81 TL
Motorin (litre): 66,25 TL
LPG (litre): 33,89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin (litre): 63,67 TL
Motorin (litre): 66,11 TL
LPG (litre): 33,29 TL