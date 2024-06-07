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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin ve motorine indirim geldi! Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine indirim

        Benzine 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 07:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 07:56
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        Benzin ve motorine indirim
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        Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

        Benzine 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

        Buna göre bugün itibariyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 40,16 TL, motorin fiyatı 39,18 TL oldu.

        Ankara'da benzinin litresi 41,11 TL, motorin fiyatı 40,16 TL olurken İzmir'de ise benzinin litresi 41,37 TL, motorin fiyatı 40,47 TL oldu.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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