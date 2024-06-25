Benzin ve motorine zam
Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükselişin ardından benzin ve motorine zam geldi. Benzin 1 lira 98 kuruş, motorin 1 lira 71 kuruş zamlandı
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzin ve motorine zam olarak yansıdı.
Benzine 1 lira 98 kuruş, motorine 1 lira 71 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 42.26 TL, Ankara'da 43.24 TL, İzmir'de 43.5 TL oldu.
Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 42.34 liraya, Ankara'da 43.35 liraya, İzmir'de 43.74 liraya yükseldi.
* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.