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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine bir indirim daha - Enerji Haberleri

        Benzine bir indirim daha geldi

        Benzine dün gelen 2 lira 18 kuruşluk indirimin ardından bugün bir indirim daha geldi. 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim bu gece itibariyle yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 07:41
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        Benzine bir indirim daha
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        Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler motorin fiyatlarının ardından benzine de indirim olarak yansıdı.

        Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzine de Perşembe günü 2 lira 18 kuruş civarında indirim gelmişti. Bugün ise benzine bir indirim daha geldi. 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim sonrası toplam indirim iki günde yaklaşık 3 lira 53 kuruş oldu.

        İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 43.27 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.26 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 43.84 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

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        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 44.21 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.37 TL

        Adana

        Benzin litre fiyatı: 44.7 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.83 TL

        Trabzon

        Benzin litre fiyatı: 44.63 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.78 TL

        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 45.17 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.38 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 44.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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