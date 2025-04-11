Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler motorin fiyatlarının ardından benzine de indirim olarak yansıdı.

Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzine de Perşembe günü 2 lira 18 kuruş civarında indirim gelmişti. Bugün ise benzine bir indirim daha geldi. 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim sonrası toplam indirim iki günde yaklaşık 3 lira 53 kuruş oldu.

İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 43.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.26 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.84 TL

Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

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İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.21 TL

Motorin litre fiyatı: 45.37 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 44.7 TL

Motorin litre fiyatı: 45.83 TL

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 44.63 TL

Motorin litre fiyatı: 45.78 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 45.17 TL

Motorin litre fiyatı: 46.38 TL