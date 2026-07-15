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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine dev zam: Tabela değişti! 15 Temmuz 2026 İzmir, Ankara, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

        Benzine dev zam: Tabela değişti! 15 Temmuz 2026 İzmir, Ankara, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında beklenen artış 15 Temmuz itibarıyla pompaya yansıdı. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle benzinin litre fiyatına zam gelirken, araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını araştırmaya başladı. "Benzine zam geldi mi?", "Motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. İşte zamlı akaryakıt fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        15 Temmuz Çarşamba günü akaryakıt tabelaları yeniden değişti. Benzin grubunda yürürlüğe giren yeni fiyat artışıyla birlikte sürücüler güncel litre fiyatlarını takip ederken, motorin ve LPG'de son durum da araştırılıyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle gerçekleşen zam sonrası "Bugün benzin ne kadar oldu?" sorusu en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 15 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin son gelişmeler...

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        BENZİNE YENİ ZAM!

        15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        AVRUPA YAKASI

        Benzin: 64.51 TL

        Motorin: 69.96 TL

        LPG: 31.19 TL

        ANADOLU YAKASI

        Benzin: 64.35 TL

        Motorin: 69.80 TL

        LPG: 30.59 TL

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        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 65.46 TL

        Motorin: 71.07 TL

        LPG: 31.29 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 65.75 TL

        Motorin: 71.34 TL

        LPG: 31.19 TL

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