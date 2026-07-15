15 Temmuz Çarşamba günü akaryakıt tabelaları yeniden değişti. Benzin grubunda yürürlüğe giren yeni fiyat artışıyla birlikte sürücüler güncel litre fiyatlarını takip ederken, motorin ve LPG'de son durum da araştırılıyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle gerçekleşen zam sonrası "Bugün benzin ne kadar oldu?" sorusu en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 15 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin son gelişmeler...