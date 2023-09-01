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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Benzine indirim geldi: İşte son fiyatlar - Enerji Haberleri

        Benzine indirim geldi

        Benzin fiyatlarında ortalama 98 kuruşluk indirime gidildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 07:51 Güncelleme: 01.09.2023 - 07:55
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        Benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 98 kuruşluk indirime gidildi.

        İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 36.80 liraya geriledi. Benzinin litresi Ankara'da 37.35 lira, İzmir'de 37.47 lira, Bursa'da 37.40 lira, Adana'da 37.80 lira, Antalya'da 37.98 lira, Diyarbakır'da ise 38.03 lira oldu.

        Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.

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        #benzin
        #benzin fiyatı
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