Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin küresel piyasalara oynaklık ve belirsizlik getirmesiyle Ekim ayından bu yana en büyük haftalık düşüşe doğru gidiyor.

Brent varil başına 70 doların altında işlem gördü ve vergilerin talebi azaltacağı endişesiyle hafta boyunca yaklaşık yüzde 5 düştü. ABD Ham Petrolü 66 dolara yakın seyretti. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına salı günü ortalama 1 lira 04 kuruşluk indirimden sonra bugün 1 lira 98 kuruş indirim daha geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL

Motorin litre fiyatı: 47.38 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 47.74 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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