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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Benzine indirim motorine ise zam geldi, tabela değişti! İşte 4 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzine indirim, motorine zam

        Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 04 kuruş indirim motorinin litre fiyatına ise 0,07 kuruş zam geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 07:57 Güncelleme: 04.03.2025 - 08:20
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        Benzine indirim, motorine zam
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        Petrol, OPEC+'nin durdurulan üretimi canlandırma planlarını işaret etmesi ve Trump yönetiminin birden fazla cephede ticaret savaşları tehdidinde bulunmasının ardından neredeyse üç ayın en düşük seviyesinde kayıplarını sürdürdü.

        Pazartesi günü yüzde 1,6 düşüş yaşayan Brent petrolü varil başına 71 dolara doğru gerilerken, ABD Ham Petrolü 68 dolara yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 04 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise 0,07 kuruş zam geldi.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 45.39 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

        LPG litre fiyatı: 27.59 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 45.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.36 TL

        LPG litre fiyatı: 27.49 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.73 TL

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        LPG litre fiyatı: 27.34 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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