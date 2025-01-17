Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün motorine yapılan zammın ardından bugün de benzine zam haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 17 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…