Akaryakıtta tabela değişti: Benzine zam geldi! İşte 27 Ocak 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları
Dövz kurundaki dalgalanma ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere son olarak 23 Ocak'ta motorinin litre fiyatına 1 lirayı aşan zam uygulanmıştı. Akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi. İşte 27 Ocak 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere 23 Ocak’ta motorine ortalama 1 lira 47 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıtta tabela tekrar değişti. Bu kez benzine zam geldi. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 27 Ocak 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları…
BENZİNE ZAM GELDİ
Benzine ortalama 1 lira 11 kuruş zam geldi. Zamlı tarife 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren pompaya yansıdı.
Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul’da 55 lirayı, Ankara ve İzmir'de 56 lirayı aştı.
MOTORİN VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Motorin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
27 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 55.21 TL
Motorin litre fiyatı: 57.36 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 55.03 TL
Motorin litre fiyatı: 57.18 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 56.11 TL
Motorin litre fiyatı: 58.44 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 56.39 TL
Motorin litre fiyatı: 58.71 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 56.19 TL
Motorin litre fiyatı: 58.32 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.