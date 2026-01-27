Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere 23 Ocak’ta motorine ortalama 1 lira 47 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıtta tabela tekrar değişti. Bu kez benzine zam geldi. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 27 Ocak 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları…