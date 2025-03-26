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        Haberler Ekonomi Enerji Benzinin ardından motorine de zam - Enerji Haberleri

        Benzinin ardından motorine de zam

        Dün benzinin litresine 1 lira 51 kuruş zam gelmesinin ardından bugün de motorine yaklaşık 1 lira 42 kuruş zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 26.03.2025 - 07:33
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        Benzinin ardından motorine de zam
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        Döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzinin ardından motorine de zam olarak yansıdı.

        Benzinin litresine dün 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Motorine ise bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.56 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.92 TL

        Adana

        Benzin litre fiyatı: 48.13 TL

        Motorin litre fiyatı: 48.38 TL

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        Trabzon

        Benzin litre fiyatı: 48.06 TL

        Motorin litre fiyatı: 48.33 TL

        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 48.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 48.93 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 48.37 TL

        Motorin litre fiyatı: 48.62 TL

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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