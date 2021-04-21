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HaberlerGündemBENZİNLİKTE DOĞUM! Son dakika: Eşinin sancıları başladı, benzinliğe girdi - VİDEO
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Eşinin doğumu başladı! Benzinliğe girdi!

İstanbul'da bir vatandaş doğum sancısı çeken eşini hastaneye yetiştiremeyince aracını benzin istasyonuna çekerek çalışanlardan yardım istedi. İstasyon çalışanı bir kadın, sancılar içerisinde kıvranan genç kadının doğumunu gerçekleştirdi. Benzin istasyonunda sağlıkla dünyaya gelen bebeğe, kendisini doğurtan istasyon çalışanının ismi verildi. Yaşanan doğum anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

BENZİNLİKTE DOĞUM! Son dakika: Eşinin sancıları başladı, benzinliğe girdi - VİDEO
Eşinin doğumu başladı! Benzinliğe girdi!
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İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de bulunan bir benzin istasyonunda akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Turan isimli vatandaş hamile eşi Lela Turan’ın doğum sancılarının başlaması üzerine Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede sezaryen doğum yapılamayacağı cevabını alan Turan, eşini özel hastaneye yetiştirmek üzere aracıyla yola çıktı.

BENZİNLİĞE GİRİP YARDIM İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre Turan aracıyla hastaneye doğru seyir halindeyken, eşi Lela Turan’ın sancılarının artması üzerine yol üzerindeki bir benzin istasyonuna girerek, çalışanlardan yardım istedi. Benzin istasyonu personellerinden Melek isimli çalışan, araç içerisinde bulunan ve doğum sancıları çeken genç kadına müdahale ederek, doğumu gerçekleştirdi. Doğum sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından genç anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

BEBEĞE ONUN İSMİNİ VERDİLER: 'MELEK'

Lela ve Gürkan Turan çifti, bebeklerinin sağlıkla dünyaya gelmesini sağlayan istasyon çalışanı Melek isimli personelin adını bebeklerine verdi. Hastanede kontrolleri gerçekleştirilen anne Lela Gürkan ile bebek Linda Melek’in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Yaşanan o anlar ise benzin istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"SONU MUTLU BİTTİ"

O sırada benzin istasyonunda bulunan Doruk Bilaloğlu isimli vatandaş, “Ben o esnada yakıt alıyordum. Benzinliğe hızla bir araba giriş yaptı. Araçtan inen adam panik halindeydi. Meğerse eşi doğum yapıyormuş. Benzinlikteki arkadaşlar yardımcı oldular. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Baba sanırım hastaneye gidemediği için paniklemişti. Bizim için de çok ilginç bir an oldu. Sonuçta çok yaşanan bir durum değil. Her şeye rağmen sonu mutlu bitti” diye konuştu.

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