Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Berat Albayrak'tan CHP'ye 500 bin TL'lik tazminat davası

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle CHP'ye dava açıyor. Açıklamada "Açılacak 500 bin TL´lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır" denildi

Berat Albayrak'tan CHP'ye 500 bin TL'lik tazminat davası
DHA

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, avukatı İsa Sinan Göktaş, aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Son dönemde Berat Albayrak hakkında ana muhalefet partisi CHP tarafından yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında 'çirkin iftira ve karalama çalışmaları' başlatıldığını söyleyen Göktaş, şöyle dedi:

"Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.

Herkes tarafından net şekilde bilinen bu gerçeklere karşın; ana muhalefet partisi dahil olmak üzere bir kısım çevreler tarafından yapılmak istenen algı operasyonu ile açıkça iftira suçunu oluşturan ve müvekkil Sayın Berat Albayrak'ın kişilik haklarına saldırı mahiyetinde mesnetsiz ifadeler sarf edilmiştir. Kamuda görev aldığı süre zarfında Sayın Berat Albayrak´ı; yalan ve iftiralarla, terör örgütlerinin izlediği taktik ve algı operasyonları ile nefret objesi haline getirmeye çalışanların bir kez daha aynı oyunu devreye aldıkları görülmektedir."

'GÖREV DÖNEMİNDE ATILAN ADIMLAR MEVYELERİNİ VERDİ'

Albayrak'ın, gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri boyunca attığı her adımda, izlediği her politikada ülke insanının, esnafının, çiftçisinin, zanaatkarının ve sanayicisinin yanında olduğunu söyleyen Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütlerinin saldırılarına, uluslararası baskılara, küresel krizlere ve COVİD pandemisi gibi tarihi zorluklara rağmen Sayın Berat Albayrak´ın görev dönemlerinde atılan adımlar Karadeniz´de tarihi gaz keşfiyle, pandemiye rağmen düşen faizlerle, esnafa, sanayiciye verilen güçlü destekler ile ve tüm uluslararası otoriteleri şaşırtan rekor büyüme rakamlarıyla meyvelerini vermiştir. Yakın gelecekte daha da verecektir.

Döneminde temelleri atılan bor fabrikaları, sürdürülebilir enerji sistemleri üretim fabrikaları (rüzgar ve güneş enerjisi),Doğu Akdeniz'de oyun değiştiren sondaj gemileri vs ile ana muhalefetin tarihi boyunca hayal edemeyeceği hizmetleri bu millet için gerçekleştirmiş olmanın şükrünü ifa etmektedir."

"TERÖRE VERDİKLERİ DESTEK İFŞA OLUNCA"

Dün mail operasyonları, fotomontaj algı çalışmaları ile saldıranlar kimlerse, bugün de benzer operasyonları sürdürenlerin aynı merciler olduğunu iddia eden Göktaş, "İradelerini FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine peşkeş çekmiş bu mercilerin ve yapıların bu ülkenin tarihinde olduğu gibi geleceğinde de muteber olmaları mümkün değildir. Bünyesinde meydana gelen tecavüz skandallarına karşı üç maymunu oynayan ve teröre verdikleri destek afişe olunca ahlaki meşruiyetini kaybeden ana muhalefet, görülüyor ki bütün etki ajanlarıyla birlikte bir nefret objesi olarak Sayın Albayrak'ı seçmiştir.

Yerli ve milli duruşunu lafta bırakmayarak görev süresinde attığı her adımda, her politikada net bir şekilde ortaya koyan Sayın Berat Albayrak´a yapılan bu saldırılardan kimlerin ne beklentisi olduğu açıktır. Bebek katili teröristlerin kanallarında boy gösterenlerin, siyasi uzantıları ile kol kola girenlerin, bu millet ve devlet düşmanı yapılarla aynı emellerde buluşanların hedefi nettir.

Sayın Berat Albayrak´a saldırarak gündemi değiştirmeye ve düştükleri terör destekçisi konumlarını gizlemeye çalışmaktadırlar. Terörle mücadelenin çok önemli günlerinden geçerken, terör örgütlerine nefes aldırmak, kol kanat germek isteyenlere, çapsızlıklarını örtmeye, başarısızlıklarını gizlemeye çalışanlar da eklenmiş ve akıllarına ilk iş Sayın Berat Albayrak´a saldırmak gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"ALBAYRAK GÖREVİNDEN AYRILDIĞI GÜNDEN BU YANA EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA ZAMAN GEÇİRİYOR"

Göktaş, "Milletimizin feraseti tüm bu oyunları, tüm bu alçak girişimleri net bir şekilde tahlil etmektedir. Görev süresi boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir bakanın karşılaşmadığı yalan, iftira ve ahlaksız saldırılara maruz kalan Sayın Berat Albayrak görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir.

Bu mesnetsiz ve suç konusu imaların Sayın Albayrak´ın itibarına yönelik ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifadeler olduğunda tereddüt yoktur. Bu ifadelere ve saldırılara karşı da tarafımızca her türlü yasal yola başvurulacaktır. Açılacak 500 bin TL´lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır" sözlerini sarf etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Kapadokya’ya geldi
GÜNDEMTBMM Başkanı Şentop Kapadokya’da
Polis memuru Erkan Gökteken'in şehit edilmesine ilişkin yargılanan bir sanık cezaevinde ölü bulundu
GÜNDEMŞehit polisin zanlısı ölü bulundu
Adalet Bakanı Gül'den sokak hayvanlarına ilişkin paylaşım
GÜNDEMAdalet Bakanı Gül'den sokak hayvanlarına ilişkin ...
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu 125 köy yolu kapandı
GÜNDEM125 köy yolu kapandı
Son dakika haberleri: Ege denizinde korkutan deprem! Son depremler!
GÜNDEMSon depremler! Ege denizinde korkutan deprem!
Sivas'ta üç vaşak görüntülendi
GÜNDEMÜç vaşak böyle görüntülendi
Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme savurdu
GÜNDEMCanını hiçe sayıp tekme attı!
Gaziosmanpaşa’da baba 2 oğlunu bacağından vurdu
GÜNDEMBaba iki oğlunu vurdu!
Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek - Haberler
GÜNDEMHadis alimi M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi ...
Son dakika: Esenyurt'ta kan donduran ırkçılık - HABERLER
GÜNDEMEsenyurt'ta kan donduran ırkçılık