Berat Kandili, İslam inancında önemli bir mübarek gecedir. İslamî takvimde Recep ayının 14. gününe denk gelir. Berat kelimesi, Arapça'da "temizlik, arınma, bağışlanma" gibi anlamlara gelir. Bu gece, Müslümanlar için birçok anlamı olan ve çeşitli ibadetlerle geçirilen önemli bir zaman dilimidir.

Berat Kandili, İslam inancına göre Allah'ın, o gece katında kullarının amellerini değerlendirdiği, günahlarının affedildiği ve ibadetlerinin kabul edildiği bir fırsat olarak kabul edilir. Bu geceyi ibadetle geçiren Müslümanlar, geçmişteki hatalarından dönerek Allah'tan af dilerler, dualar ederler ve gelecek için hayırlı dileklerde bulunurlar. Sizler için bugün idrak edilen Berat Kandili'nde okuyabileceğiniz duaları derledik. İşte, Berat Kandili duası ve detaylar...