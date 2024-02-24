Berat Kandili duası: Berat Kandili'nde hangi dua ve sureler okunur?
Berat Kandili, Müslümanlar için önemli bir ibadet ve dua gecesidir. Bu gece, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca ihsan edildiği, duaların kabul olduğu ve günahların affedildiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu nedenle Berat Kandili'nde dua etmenin önemi oldukça büyüktür. Sizler içn Berat Kandili zamanında okuyabileceğiniz duaları derledik. İşte, Berat Kandili duası Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu...
Berat Kandili, İslam inancında önemli bir mübarek gecedir. İslamî takvimde Recep ayının 14. gününe denk gelir. Berat kelimesi, Arapça'da "temizlik, arınma, bağışlanma" gibi anlamlara gelir. Bu gece, Müslümanlar için birçok anlamı olan ve çeşitli ibadetlerle geçirilen önemli bir zaman dilimidir.
Berat Kandili, İslam inancına göre Allah'ın, o gece katında kullarının amellerini değerlendirdiği, günahlarının affedildiği ve ibadetlerinin kabul edildiği bir fırsat olarak kabul edilir. Bu geceyi ibadetle geçiren Müslümanlar, geçmişteki hatalarından dönerek Allah'tan af dilerler, dualar ederler ve gelecek için hayırlı dileklerde bulunurlar. Sizler için bugün idrak edilen Berat Kandili'nde okuyabileceğiniz duaları derledik. İşte, Berat Kandili duası ve detaylar...
BERAT KANDİLİ DUASI NEDİR?
Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.
BERAT KANDİLİ DUALARI
1.İstiğfar:
2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)
3.Fatiha-i Şerife
4.Ayet'ül-Kürsî
5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)
6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)
7.İhlas-ı Şerif
8.Felak Sûresi
9.Nâs Sûresi
10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.
11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.
Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
ANLAMI:
"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."
Berat Kandilinde okunacak dualar arasında çok değerli sureler vardır. Berat Kandilinde okunacak surelerden bir kısmı şöyle sıralanmaktadır:
Fatiha-i Şerife
Ayet'ül-Kürsî
Tevbe Sûresinin son 2 ayeti
Yâsîn-i Şerif
İhlas-ı Şerif
Felak Sûresi
Nâs Sûresi
Bunların yanında Berat Gecesi okunacak hayırlı dualar da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm
Salevat-ı Şerife: Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed.
Salat-ı Münciye: Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemî'il hayrâti fi'l hayâti ve ba'del memâat
Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. (Anlamı: Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.)