Berat Kandili nedir? Berat Kandili önemi ve anlamı nedir, faziletleri nelerdir?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, Berat Kandili 13 Şubat Perşembe gecesi idrak ediliyor. İslam aleminin üçüncü kandil günü olan berat kandili anlamı ve önemi ile araştırılıyor. Berat Kandili; Arapça dilinde 'temize çıkma ve temiz olma' anlamına gelen 'Berat' isminden geliyor. İslam dinine göre bu gecenin berrak ve temiz bir gece sayılmasından dolayı, tövbe edenlerin kişilerin günahlarının affedileceği aktarılır. Peki Berat Kandili nedir? Berat Kandili önemi ve anlamı nedir, faziletleri nelerdir?
Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü yani bugün idrak ediliyor. Berat Kandili'nde yapılacak birçok ibadet mevcuttur. Bu ibadetler Müslümanların Allah'a daha iyi bir şekilde yakınlaşmasını ve kulluklarını en iyi şekilde göstermelerini sağlayacaktır. Peki Berat Kandili nedir? Berat kelime anlamı ve Berat Kandili önemi, faziletleri nedir?
BERAT NE DEMEK, ANLAMI NE?
Dini kaynaklara göre Berat kelimesi “berâe” veya “berâet” kelimesinin Türkçedeki karşılığıdır. Berî olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak, kişinin bir borç veya yükümlülükten kurtulması demektir.
BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?
Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi hakkında Hz. Muhammed'in (s.a.s) şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Hz. Muhammed bu hadisinde Berat Kandili'nde oruç tutulmasını buyuruyor.
BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır.
Hz. Peygamber (sas)’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber (sas),“Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler.
BERAT KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?
İslam âlimlerine göre, Berat gecesi insanların bir yıl boyunca yaşayacakları olayların takdir edildiği bir gecedir. Rızık, ömür, hastalık, şifa gibi birçok kaderî mesele bu gece Allah'ın bilgisi dâhilinde yazılır ve melekler tarafından kayıt altına alınır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:
"Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz, insanları uyaranlarız. O gecede, her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle belirlenir." (Duhan, 44/3-4)
Bu ayetlerde geçen "mübarek gece" ifadesinin Berat Kandili olduğu bazı tefsirciler tarafından kabul edilmiştir.
Berat gecesinde, Allah'ın sonsuz rahmetiyle kullarını affettiği, tövbe edenleri bağışladığı ve duaları kabul ettiği rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu geceyle ilgili şöyle buyurmuştur:
"Allah Teâlâ, Şaban'ın on beşinci gecesi dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar (çok sayıda) günahkârı affeder." (Tirmizî, Savm, 39)
Bu hadise göre, Berat gecesi, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir zaman dilimidir. Ancak şirk koşanlar, kin ve haset besleyenler gibi bazı kimselerin affedilmeyeceği de bildirilmiştir. Bu yüzden bu gece, Allah'a yönelerek içten bir şekilde tövbe etmek büyük önem taşır.
Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan Dünya Semasına İndirilmeye Başlanması
Kur'an-ı Kerim'in indiriliş süreci Berat Kandili'nde başlamış, Kadir Gecesi'nde ise Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) vahyedilmeye devam etmiştir. Bu yüzden Berat Kandili, Kur'an'la olan bağımızı güçlendirmek ve onu daha fazla okumak için büyük bir fırsattır.
BERAT KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER
Berat Kandili'nde yapılacak birçok ibadet mevcuttur. Bu ibadetler Müslümanların Allah'a daha iyi bir şekilde yakınlaşmasını ve kulluklarını en iyi şekilde göstermelerini sağlayacaktır. Berat Kandili'ni ibadetle geçiren ve hayatının geri kalanında da Allah'ın rızasına uygun yaşayan kulllar, kurtuluşa ererek daha temiz bir hayata başlarlar.
Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler şu şekilde sıralanıyor;
Kuran okumak
Gündüz oruç tutmak
Bol miktarda Yasin suresi okumak
Kaza ve nafile namazları kılmak
Tövbe zikirlerinde bulunmak
Bol miktarda salavat getirmek
Allah'a şükürlerde bulunmak ve bu doğrultuda zikir çekmek
İhtiyaç sahiplerine sadaka vermek
Bu ibadetlerin Berat Gecesi yapılması son derece yüksek sevap kazanılmasını sağlar. Ayrıca bu ibadetleri yapan kişiler Allah'a daha da yakınlaşarak kulluk vazifelerini yerine getirirler. Bu gecede günahlarının tamamından arınmak ve daha iyi bir hayat yaşamak isteyen kişilerin bu ibadetleri yapmalarında fayda vardır.