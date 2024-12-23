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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Berat’a moral takımdan geldi - Galatasaray Haberleri

        Berat'a moral takımdan geldi

        Galatasaray, Kayseri'de puan farkını 8'e yükseltirken altyapıdan yetişen Berat Luş için de önemli bir gündü. Genç futbolcu babaannesini kaybettiği gün ilk maçına çıktı, destek takım arkadaşlarından geldi

        Giriş: 23.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:14
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        Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 5-1’lik farklı galibiyetle döndü.

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        İlk yarı zorlansa da 3-1 öne geçtikten sonra rahatlayan Cimbom müsabakanın devamında farka gitti.

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        Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada farkı 8’e çıkarırken bu müsabaka Berat Luş için de önemliydi.

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        Altyapıdan yetişen ve ekim ayında profesyonel olan 17 yaşındaki futbolcu müsabaka öncesinde acı bir haber aldı.

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        Takımla birlikte otelden ayrılan ve stada doğru yola çıkan genç futbolcu otobüsteyken babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.

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        Berat acı haber sonrası gözyaşlarına boğulurken takım arkadaşlarından da destek geldi.

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        Galatasaray’da Victor Osimhen’in yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de gollerinden sonra kulübeye giderek genç futbolcuya sarıldı.

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        Oyuna 88. dakikada dahil olan Berat ilk maçına çıkarken galibiyet üçlüsünü de o çektirdi.

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        Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Dries Mertens başta olmak üzere takımın tecrübeli futbolcuları da Berat’la özel olarak ilgilendi.

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        Genç futbolcu hafta sonunda Fenerbahçe’yle U19’la oynanan karşılaşmada bir de gol kaydetmişti.

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