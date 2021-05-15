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Berberler ve kuaförler ne zaman açılıyor? Berberler ve kuaförler 17 Mayıs Pazartesi açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 29 Nisan 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasaklarının sonuna gelindi. Tam kapanmada teması en aza indirmek adına faaliyetleri durdurulan işletmelerden biri de kuaförler ve berberlerdi. İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ereceğini açıklamıştı. 17 gündür kapalı olan Berberler ve kuaförler ne zaman açılıyor? Berberler ve kuaförler 17 Mayıs Pazartesi açık mı?

Berberler ve kuaförler ne zaman açılıyor? Berberler ve kuaförler 17 Mayıs Pazartesi açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonra kontrollü normalleşme sürecine geçileceğini söylemesi üzerine Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? sorusu gündeme oturdu. Koronavirüs bulaş hızını düşürmek adına uygulanan tam kapanma tedbiri olarak faaliyetlerine ara veren kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? Berberler ve kuaförler 17 Mayıs Pazartesi açık mı?

KUAFÖRLER VE BERBERLER VE NE ZAMAN AÇILACAK?

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde berber ve kuaförlerin açılması bekleniyor. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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