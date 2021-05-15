Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonra kontrollü normalleşme sürecine geçileceğini söylemesi üzerine Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? sorusu gündeme oturdu. Koronavirüs bulaş hızını düşürmek adına uygulanan tam kapanma tedbiri olarak faaliyetlerine ara veren kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? Berberler ve kuaförler 17 Mayıs Pazartesi açık mı?

KUAFÖRLER VE BERBERLER VE NE ZAMAN AÇILACAK?

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde berber ve kuaförlerin açılması bekleniyor. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.