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HaberlerGündemBerberler ve kuaförlerle ilgili flaş karar! Berberler ve kuaförler Ramazan'da açık mı, kapandı mı? İşte saatle
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Berberler ve kuaförlerle ilgili flaş karar! Berberler ve kuaförler Ramazan'da açık mı, kapandı mı? İşte saatler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Nisan tarihli kabine toplantısında alınan kararları açıkladı. Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısmi kapanma kararları kapsamında mesai saatleri değişen işletmelerden biri de berberler ve kuaförler oldu. Berberler ve kuaförlerle ilgili flaş karar! Berberler ve kuaförler Ramazan'da açık mı, kapandı mı? İşte berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri

Berberler ve kuaförlerle ilgili flaş karar! Berberler ve kuaförler Ramazan'da açık mı, kapandı mı? İşte saatle

Ramazan ayında kuaförler ve berberler açık mı, kapandı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısmi kapanma kararları İçişleri Bakanlığı Genelegesi'yle duyuruldu. Genelgeye göre Ramazan ayında kapalı olacak işletmeler belli oldu. Berberler ve kuaförler Ramazan'da açık mı, kapandı mı? İşte berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri

BERBERLER, KUAFÖRLER KAPANDI MI?

14 Nisan 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan karara göre:

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Yani, Ramazan ayı kısmi kapanma kararları kapsamında berberler ve kuaförler 1 ay boyunca kapalı olacak.

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